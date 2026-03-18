SON DAKİKA.... Milli Savunma Bakanlığı, Adana'ya Patriot konuşlandırıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. " denildi.

Bakanlık, "Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır." ifadelerine de yer verdi

MSB tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında kritik başlıklara ilişkin de açıklama yapıldı:

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE 4'ÜNCÜ FÜZE DE İMHA EDİLDİ

"KARŞI NOTAM KKTC TARAFINDAN YAYIMLANMIŞTIR"

"(Doğu Akdeniz'de yayımlanan NOTAM ve Kıbrıs'ın güvenliğine ilişkin) Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz."

"SÜPER ŞİMŞEK HAVA ARACI ENVANTERE ALINDI"

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır."