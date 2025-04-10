Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye'de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorulara "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir" yanıtını verdi.

MSB Kaynakları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AZERBAYCAN'DA TEKNİK GÖRÜŞME

Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de çatışmasızlık için temas olup olmamasına ilişkin) Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

(Suriye'deki son duruma ilişkin) Türkiye olarak, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. Türkiye’nin yegane amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir ve kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye’yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir.

SDG'NİN HALEP VE TİŞRİN'DEN ÇEKİLMESİ

(SDG'nin Halep ve Tişrin Barajından çekilmesine ilişkin) Terör örgütü SDG'nin Suriye Hükümeti’yle yaptığı anlaşmanın sahaya yansımalarının önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu kapsamda Terör örgütü SDG’nin Halep ve Tişrin Barajı'ndan çekilmesi ve Suriye Hükümetine devrine yönelik hususlar tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.

GKRY'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ

(GKRY'de Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulmasına ilişkin) Türkiye’nin Ada’da Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve KKTC’nin egemenliğine yönelik şiddet içeren herhangi bir eyleme izin vermeyeceği ve istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır.

YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL ARASINDA DENİZ ALTINA KABLO DÖŞENMESİ

(Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında deniz altına kablo döşenmesiyle ilgili Navtex ilan edilmesine ilişkin) Ada’daki Türk varlığını yok sayan, hassas dengeleri bozma amaçlı her türlü girişime karşı Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm tedbirler tarafımızdan alınmaktadır.

18 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 2 hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 555 oldu. 1 PKK'lı terörist Pençe-Kilit bölgesinde teslim oldu. Son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 209 kişi yakalandı, 4 bin 43 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1372, engellenen kişi sayısı da 21 bin 358'e ulaştı.

MSB DOĞRULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin, gerektiğinde Suriye’de İsrail ile çatışma riskini önlemeye yönelik teknik görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve Azerbaycan aracılığıyla bu görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

Fidan, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlar sırasında bölgede uçuş gerçekleştiren İsrail ile bir çatışma önleme mekanizmasının gerekli olduğunu belirtti.

Fidan “Amerika ve Rusya ile sahip olduğumuz benzeri mekanizmalar gibi, bu bölgedeki askeri unsurların birbirini yanlış anlamasını önleyecek teknik temaslar kuruluyor” dedi.

Fidan, Teknik ekiplerin "ihtiyaç duyulduğunda doğrudan temas kurduğunu" da açıkladı.

ALİYEV, "ARABULUCULUK" DEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çarşamba günü Bakü'deki ADA Üniversitesi Politika Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin geçmişte İsrail ile Türkiye arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini belirtti.

Aliyev, “Her iki ülke de Azerbaycan’ın yakın dostudur” diye konuştu. Yaşanan son gelişmelerin normalleşmeye kapı aralayabileceğini belirtti.

Aliyev, "sürecin zorluklarına rağmen umutlu olduğunu" söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Meşru kaygılara ve büyük güvensizliğe rağmen, Türkiye ve İsrail arasında hala ortak çıkarlar bulunabilir. Bu nedenle sürecin duraksamaması gerektiğini düşünüyorum. Azerbaycan, bu sürece katkı sunmak için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP DA ARABULUCULUK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin çözümünde arabuluculuk üstlenebileceğini söyledi.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirtti. “Onu gerçekten seviyorum. Çok akıllı biri” dedi. Trump, Türkiye’nin Suriye’deki etkisini de kabul ettiğini belirtti. “Erdoğan’a Suriye’yi vekil güçler aracılığıyla kontrol ettiğini söyledim” dedi.

Netanyahu ise Türkiye’nin Suriye’deki etkisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Türkiye ile komşuluk ilişkilerimiz zaman içinde bozuldu. Suriye’nin bir saldırı üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu önlemenin yollarını konuştuk. Bu konuda ABD Başkanından daha iyi bir muhatap olamaz” dedi.

Fidan, İsrail ile yürütülen bu teknik görüşmelerin yalnızca çatışma riskini önlemeye yönelik olduğunu, ilişkileri normalleştirme gibi bir amacı olmadığını vurguladı. Reuters, geçen hafta Türk ordusunun Suriye’de üç hava üssünü ortak savunma planları çerçevesinde değerlendirdiğini, ancak bu üslerin İsrail tarafından vurulduğunu bildirmişti.