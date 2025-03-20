MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri anarak sözlerine başlayan Aktürk, 18 Mart kapsamında etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Sayın Bakanımız Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız ile birlikte Suriye Cumhurbaşkanı ile Şam’da bir araya gelmiştir. Söz konusu görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı da yer almıştır" dedi.

"SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başta terör Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef alan, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat gösteren ve hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergileyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 21, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 523 (Irak 211 / Suriye: 312) terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk, geçen hafta 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

70 ŞAHIS YAKALANDI

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin olarak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 86, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 25 olmuştur" dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden başlatarak uluslararası hukuku ve insani değerleri bir kez daha ayaklar altına aldığını belirten Aktürk, "Tüm uluslararası kamuoyu kalıcı barış ve ateşkes beklerken İsrail’in savunmasız ve masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmesi, Gazze sakinlerini göçe zorlayacak adımları ısrarla dillendirmesi bölgesel ve küresel istikrara zarar vermeye devam etmektedir. Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun yaşanan bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin konuşan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda yeni nesil Fırtına Obüsü ile, 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi. Personel ve askeri öğrenci alım ve temin işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Kuvvet Komutanlıkları’nda istihdam edilmek üzere 2025 yılı ikinci dönem uzman erbaş temini başvuruları 18 Mart’ta başlamıştır. 2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında yapılabilecektir" diye konuştu.

Aktürk, 21 Mart Nevruz Bayramı’nı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü ve Pakistan’ın 23 Mart Milli Günü’nü kutladı.

PKK'NIN FESHİ VE KONGRE

Bakanlık kaynakları, "terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine" ilişkin olarak, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter konularındaki son durumu değerlendiren MSB kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır. Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir.

F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Eurofighter Typhoon uçağının tedariğine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmi fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir."

SURİYE

Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sınai alanlarda çok sayıda işbirliği yapılmasına yönelik temaslarımız devam etmektedir. Suriye’nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye’de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye’ye bir ziyaret yapmışlardı. Bu ziyaret de tamamıyla Suriye’nin tamamında istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için bizim onlara sağlayabileceğimiz desteği görüşmek üzere yapılan bir ziyaretti. Burada da bölgesel güvenliğe yönelik son gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye olarak, Yeni Suriye Hükümeti’nin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir."

"AVRUPANIN GÜVENLİĞİ"

MSB kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye’nin katkılarına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri Avrupa’nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak ülkemiz; jeostratejik konumu, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği önemli rollerle Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi ‘Ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edilmektedir.’

Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün daha da artıran, kazandığı imkan ve kabiliyetler ile gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline gelmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz Avrupa güvenliğine de milli hak ve menfaatlerimize uygun olarak gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir."

UKRAYNA

İngiltere Başbakanı’nın Londra’da düzenlediği Güvenlik Şefleri Toplantısı ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları temsilcilerinden oluşan bir heyet 20 Mart 2025 tarihinde İngiltere’de icra edilecek olan Ukrayna Güvenlik Sempozyumu’na katılmaktadır. Önümüzdeki süreçte yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişi yapmaya yönelik bir toplantı. Ukrayna’ya bir barış gücü gönderilmesi için şu an erken. Öncelikle ateşkesin sağlanması, ondan sonra da görev tanımı belirlenmiş bir misyonun hangi esaslar çerçevesinde oluşturulacağının belirlenmesi gerekmektedir. Akabinde hangi ülkenin ne kadar katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz belli bir zemine oturtulmamış bir öngörü üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil."

SOMALİLİ ASKERLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

MSB kaynakları, Isparta’da eğitim alan Somalili askerlerin kendi aralarındaki kavgaya ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"17 Mart 2025 tarihinde 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı’nda komando temel eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir."