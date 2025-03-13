Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya değinmezken açıklama MSB kaynaklarından geldi. Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, "Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmektedir. Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız." açıklamasını yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.
-Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte, Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.
-Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek.
Suriye geçici yönetimi duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı
Suriye'deki geçici yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ordu ve devlet kurumlarıyla entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG'nin siyasi yapısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, Kuzeydoğu Suriye’nin entegrasyonu ve siyasi sürecin geleceğine ilişkin bir anlaşma imzalandı.
Reuters'ın bildirdiğine göre, Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye yönetimini Devlet Başkanı sıfatıyla Ahmed el-Şaraa, SDG’yi ise Mazlum Abdi’nin temsil ettiği bildirildi.
Sana'da yer alan haberde, tarafların, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardığı anlaşmada 8 madde yer aldığı da bildirildi.
8 MADDELİK ANLAŞMA
Anlaşmanın maddeleri şu şekilde:
1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.
2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.
3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.
4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.
5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.
6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.
7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.
8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.