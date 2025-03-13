Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya değinmezken açıklama MSB kaynaklarından geldi. Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, "Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmektedir. Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız." açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

-Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte, Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

-Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek.