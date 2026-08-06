Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

-Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir.

-Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.

-Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

-Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.

-Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.

BAKAN GÜRLEK'TEN SÜREÇ MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devam eden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, yürütülecek tüm işlemlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirterek, toplumsal hassasiyetlerin de gözetileceğini ifade etti.

Gürlek, "Bütün işlemler, anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.