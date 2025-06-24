Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce baba ocağı CHP'ye geri döndü. Muharrem İnce, "Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına, milletine, Gazi Mustafa Kemal'e saygı duyan herkese açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu gurur hepimizin" dedi.

Özel şunları kaydetti:

Baba evine doğmuş büyümüş Cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görev almış CHP'liyi ziyaret ettim. Kendisine baba evine davet ettim.

"BURAYA KİBİR VE PİŞMANLIKLA GELMEDİM"

Muharrem İnce, "Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollar aramakla olur. Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir.

Ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından Atatürk ilkelerinden vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayız. Kurtuluş yok tek başına, ya beraber ya hiçbirimiz. " ifadesini kullandı.

Zekeriya Albayrak / SÖZCÜ

2021'DEN CHP'DEN AYRILMIŞTI

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

ÖZEL'DEN ZEYTİNLİK TEKLİFİNE TEPKİ

İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından Özel partisinin grup toplantısına başladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

Birileri madencilik faaliyetleri için zeytinleri kestirecek kanunun arkasında duruyor, biz de karşılarında duruyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

TURİZM BAKANI'NA: İSTİFA EDİŞİNİ ÖĞREN

Turizm Bakanı 50 metrelik lüks yatıyla Yunan adalarında geziyor. Soruya da 'Rakiplerimi görmek zorundayım, inceliyorum' diyor. Oradan bir şey öğren. 2018'de 90 kişinin öldüğü orman yangınından 11 gün sonra istifa eden Yunan Bakan'a, gazetelerin 'Çok geç kaldın' diye tepki gösterdiğini öğren. 2023'te 57 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Yunanistan Ulaştırma Bakanı'nın 'Ölen insanlar haksız yere öldü, onların anısına istifa etmek görev oldu' deyip kazadan hemen sonra istifa edişini öğren. Cayır cayır insanlar yanmış sorumluluğun olduğu otelde, 'Rakibi tanıyayım' diye Yunan adalarında geziyorsun, olaydan 150 gün geçmiş pişkin pişkin gözümüzün içine bakıyorsun. Yazıklar olsun.

ASGARİ ÜCRET TALEPLERİNİ AÇIKLADI

CHP asgari ücrete ara zam taleplerinin "30 bin 205 TL" olduğunu duyurdu. Özel sözlerine şöyle devam etti:

Meydan meydan asgari ücrete ara zam talebini, diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz.

Tüm kamu işçileriyle birlikte mücadele edeceğiz.

Bir yandan bölgedeki gelişmeler, bir yandan iç cepheyi güçlendirelim... Merkez medyada çok uzun süreler önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapmaya başlamış, değerlendirmeleri milyonlar tarafından izlenen, zaman zaman beni de eleştiren, partimizi de eleştiren hakaret etmeyen, iftira atmayan sadece kendi görüşlerini paylaşan Fatih Altaylı anket sonuçlarını değerlendirirken AK Parti nereden nereye düşmüş, tahttan indirilmelerine atıf yapıp bugünkü anket sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını söyleyince Cumhurbaşkanını suikastle tehdit etti diyerek apar topar tutuklandı.

Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki, önce demokrasi, önce adalet. Ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye.

İsrail piyon, arkasında ABD. Trump'ı kınamayan, konuşurken gizli özneler kullanılmasını kabul etmeyiz.

İran'ı elbette demokrasi gelmelidir ancak bu İranlıların kararıyla olmalıdır. ABD'nin kararıyla Trump'ın saldırısıyla olmasına asla ve asla izin veremeyiz. Bu konuda Erdoğan'ı Trump'la birlikte kınıyoruz.

Bölgeye barış kısık sesle gelmez. Küçük harflerle Netanyahu ile sözde kayıkçı kavgası yaparak bu meseleler asla halollmaz. 8 parti Üsküdar'da yaptığı mitingde İsrail'i kınıyor, ağzını açıp bir şey söylemiyorsunuz, sonra dönüp muhalefet pasif kalıyor.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bu millet kendisini kimin yönetmesini görmek istediğini söyleyecek kasım ayının başında koyarsınız sandığı görürsüz cevabı, hodri meydan.

Biz CHP olarak bugünden kararı alınacak, kasım ayının başında yapılacak, Erdoğan'ın da aday olabildiği seçime biz varız, hodri meydan.

Adayımı bırak, sandığı getir. 19 Mart darbesinin üzerinden 97 gün geçti. 97 gündür iftiradan başka bir şey yok, akşamları TV'lerde haysiyet cellatlığı dışında bir şey yok.

Eşlerle, anneyle, babayla uğraşmaya yaptılar. Yetmedi İmamoğlu'nun babasının yazlığında arama yaptılar. Bir kör kuruş bulamadılar. Ama olduğuna inanarak kazmaya devam edecekler. Kişi kendinden bilir işi o yüzden kazıyor.

Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur, tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olması, Erdoğan'ı yenecek olmasıdır.