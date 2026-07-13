17 yıl evvel helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

'Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir.

Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir.

Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.'

"YARGININ 'FETÖ YAPTI' ŞÜPHESİ"

Bakan Gürlek'in bu açıklamasının ardından gazeteci Barış Terkoğlu SÖZCÜ TV canlı yayınında 'silahlı terör örgütü kurmak' ifadesine dikkat çekerek şu çıkarımlarda bulundu:

"'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü tahmin ediyoruz ki bu fotoğraf bize bir FETÖ operasyonunu da yansıtıyor. Bu sabah 900 küsür kişinin gözaltına alındığı bir FETÖ operasyonu gerçekleşti. Meselenin bu yanında ise Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili gözaltıların 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' açıldığı söyleniyor. Bazı isimlerin hali hazırda içeride olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yargı tarafından bir FETÖ operasyonu olarak yorumlandığı anlamına da geliyor. Bunu ilk olarka öyle okumak lazım. Bu şüphe hep vardı. Fethullah Gülen'in imalı konuşmaları da vardı. 'Bir sabah uyanırsınız ve şöyle olur... dediği sözlerin ardından Helikopter hadisesi yaşamıştık. Bugünkü operasyon yargının 'FETÖ yaptı' denilebilecek ve yargının şüphelerinin bu yönde olduğunu gösteren bir operasyon.

NE OLMUŞTU?

Fethullah Gülen, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009'daki helikopter kazasında vefatının hemen ardından yayınladığı videoda "Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir Perşembe akşamı vefat edersiniz, bir Cuma günü cenazenize ulaşırlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, ailenin avukatları tarafından suikast soruşturmasında FETÖ izini araştırmak üzere delil olarak gösterildi.