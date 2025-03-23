CHP kurultayı sürecinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adı geçen İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savcılıktaki ifadesinde gazetecilere para verdiğine dair iddiaları reddederek serbest bırakılmayı talep etmişti.
Gözler soruşturma sonrası çıkan kararlardayken İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun için tutuklama kararı verildi.
Başsavcılıkça, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
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