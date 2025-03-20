İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.
Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden olan ve Medya A.Ş.’nin başında bulunan Murat Ongun’un tüm malvarlığına el koyuldu. Murat Ongun ile beraber Muhittin Palazoğlu'nun da mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konulmuştu.