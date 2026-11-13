'Sarıgül' soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 4 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar:

1-Ahmet Tunç AKAN

2-Sibel ASLANBAŞ

3-Arda Ali CAN

4-Rıza Selim DEMİR

5-Hülya TURAN

6-Meltem ÜLGEZ

7-Elif Gülhan ESKİCİOĞLU

8-Gamze KILINÇ BÜYÜK

9-Alper GÜNDÜZ

10-Ramazan ELMAS

11-Burak ÇELEBİ

12-Mustafa KÖRPE

13-Yılmaz GÜNEY

14-Remzi ONUK

15-Emin ERES

FİRAR

1-Ç. K

2-H.M

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