'Sarıgül' soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 4 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanlar:
1-Ahmet Tunç AKAN
2-Sibel ASLANBAŞ
3-Arda Ali CAN
4-Rıza Selim DEMİR
5-Hülya TURAN
6-Meltem ÜLGEZ
7-Elif Gülhan ESKİCİOĞLU
8-Gamze KILINÇ BÜYÜK
9-Alper GÜNDÜZ
10-Ramazan ELMAS
11-Burak ÇELEBİ
12-Mustafa KÖRPE
13-Yılmaz GÜNEY
14-Remzi ONUK
15-Emin ERES
FİRAR
1-Ç. K
2-H.M