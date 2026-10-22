İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.
SORUŞTURMADA 16 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 16 kişinin tutuklandığı bildirildi...
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikâyetler üzerine yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı..
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı...
Sarıgül, suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu savunmuş, ailesinin masumiyetini ortaya koymak için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtmişti.