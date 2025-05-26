Narin Güran cinayetinde cezalar onandı. Yerel mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.
KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI
Narin Güran davasında istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla onadı. Böylece sanıkların cezası ve tutukluluk hallerinin devamı karara bağlandı.
Ayrıca dosyaya müdahil olan Diyarbakır Barosu’nun istinaf başvurusu, karara karşı hak ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Narin'in annesi, amcası ve kardeşine ağırlaştırılmış müebbet cezası, Nevzat Bahtiytar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.