15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yurt dışı dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimini değerlendirmek için yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün sabah saatlerinde Güney Afrika dönüşü gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri sona eren Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik, Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

Mahruki'nin emniyet ifadesinde “Asıl eleştirdiğim ABD’dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği hâlde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir” sözleriyle kendini savunmuştu.