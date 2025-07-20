Edinilen bilgilere göre, Netanyahu dün gece saatlerinde tükettiği bozuk gıdanın ardından sağlık sorunları yaşadı. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucu Başbakan’ın gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, Netanyahu’nun vücudunda bağırsak iltihabı geliştiğini ve dehidratasyon (sıvı kaybı) yaşadığını açıkladı. Tedavi kapsamında, intravenöz sıvı desteği verildiği bildirildi.

Kabine Toplantısına Katılmadı

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısına katılmayan Netanyahu’nun yokluğu dikkat çekmişti. Gelişmenin ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Netanyahu’nun üç gün boyunca çalışmalarını evinden sürdüreceği ve dinlenerek tedavi göreceği belirtildi.

Hadassah Hastanesi Müdahale Etti

Netanyahu’nun sağlık durumu, Batı Kudüs’te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Dr. Alon Hershko tarafından evinde kontrol altına alındı. Yapılan muayene sonrası hastaneye yatırılmasına gerek olmadığı ancak doktor gözetiminde tedaviye devam edileceği vurgulandı.

Ben-Gvir'den Destek Mesajı

Netanyahu’nun yaşadığı sağlık sorununun kamuoyuna duyurulmasının ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı:

“İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var.”

Durumu Stabil, Tedavi Evde Sürüyor

Yetkililer, Başbakan’ın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtiyor. Netanyahu’nun, doktorların gözetiminde olmak kaydıyla evinden çalışmalarına sınırlı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından, İsrail kamuoyunun gözü Netanyahu’nun sağlık durumuna çevrilmiş durumda. Olası yeni açıklamalar ve gelişmeler için takipte kalın.