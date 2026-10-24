İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak’ın da bulunduğu 15 kişi daha tutuklandı.

7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 114’e yükseldi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın ise adliyeye sevk edildi.

TAHA ÇAKMAK DA TUTUKLANDI

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında, 15 Ekim’de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak da yer aldı.

Çakmak’ın 5 ve 50 TL banknotlarında imzası bulunuyordu. Daha önce soruşturma kapsamında ifade veren Çakmak hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

NUSRET ALTINBAŞ TESLİM OLDU

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu. Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde diğer aile fertlerinin malvarlıklarının da dondurulduğu belirtildi.

ERTAN AYDIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın da fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. “Türkiye Yüzyılı” sloganının mimarlarından olduğu belirtilen Aydın, bir dönem soruşturmanın odağındaki Tera Menkul Değerler’de bağımsız denetim kurulu üyeliği yapmıştı.

Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 114’E YÜKSELDİ

Son tutuklamalarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 114’e çıktı.

Soruşturma kapsamında 300’den fazla kişi hakkında adli işlem yapıldığı, şüphelilerden bazılarının ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.