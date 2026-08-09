Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 AY İÇİNDE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

Kanunla getirilen geçici düzenlemeye göre, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki pozisyonlara yapılan yeni atamalar da, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen atandı.

Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.