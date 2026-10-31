İsrail’de yayın yapan kanal 14 televizyonu, srail'de 80'den fazla ABD yakıt ikmal uçağının konuşlandırıldığını duyurdu.

‘ORTA DOĞU’YU KASIP KAVURDU’

Haberde, son 48 saat içinde "eşsiz bir ABD askeri hava köprüsü Orta Doğu'yu kasıp kavurdu" ifadelerine yer verildi.

80 YAKIT İKMAL UÇAĞI

Ayrıca, en az 10 ağır nakliye uçağıyla birlikte yaklaşık 80 yakıt ikmal uçağının İsrail’e indiği belirtildi.

‘ÜRDÜN, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’A DA GÖNDERİLDİ'

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise, ABD'ye ait askeri nakliye uçaklarının yalnızca İsrail'e değil, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki askeri üslere de gönderildiği ileri sürüldü.

'OVDA VE NEVATİM HAVA ÜSLERİNE İNİŞ YAPTI'

Haberde ayrıca son 24 saatte ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine iniş yaptığı belirtildi.

'SALDIRI SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ'

The Wall Street Journal (WSJ) dünkü haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiğini öne sürmüştü.

'YAKINDA SAVAŞ BİTECEK'

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimlerden sonra İran’a saldırabileceğini belirten Trump yaptığı son açıklamada, “Yakında savaş bitecek. Hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyeceklerine yönelik garanti istedik” ifadelerini kullanmıştı.