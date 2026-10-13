AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos 2026 tarihli kararında Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması ve hakkındaki mahkûmiyet kararının tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğine hükmetti. BAŞVURU YAPILDI Kararın ardından Kavala’nın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yeniden yargılama yapılmasını, infazın durdurulmasını ve Kavala’nın tahliye edilmesini talep etti. MAHKEMEDEN YENİDEN YARGILAMA TALEBİNE RET Başvuruyu değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini reddetti. Böylece AİHM Büyük Dairesi’nin Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan başvuru, yerel mahkeme tarafından kabul edilmemiş oldu.

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