Osman Kavala'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. AİHM, Kavala'nın tahliyesi yönünde karar verdi. Dosya yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesine geldi. 'HÜKMÜN İNFAZININ KAVALA YÖNÜNDEN DEVAMINA' Mahkeme, Kavala'nın yeniden yargılanması ve tahliye yönündeki talebi reddetti. Mahkeme hükmün infazının Kavala yönünden devamına karar verdi. 'İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ' Kavala'nın avukatları bu kararı üst mahkemeye götürerek karara itiraz etti ancak üst mahkeme de talebi reddetti. Kararın gerekçesi olarak, "İç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gösterildi.

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