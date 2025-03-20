'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Geçen aylarda, 'Kurtlar Vadisi' ekibinden Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, usta yönetmeni ziyaret etmişti.
O buluşmadan geriye bu fotoğraf kaldı...
O anları Instagram hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav" ifadelerini kullanmıştı.
Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahipti.