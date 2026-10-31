Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 12.52'de kaydedildiği bildirilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sumbas ve çevresinde kaç deprem meydana geldi?

Depremin merkez üssünün çevresindeki sismik hareketlilik de dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre, merkez üssüne 50 kilometre mesafedeki bölgede depremden önceki 24 saat içerisinde 6 sarsıntı kaydedildi. Son 7 günlük süreçte ise aynı bölgede toplam 26 deprem meydana geldiği aktarıldı.

Bölgede son 30 gün içerisinde kaydedilen en büyük sarsıntının ise 4 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem olduğu ifade edildi.

Türkiye ve çevresinde son 24 saatte kaç deprem oldu?

Paylaşılan deprem istatistiklerine göre, Türkiye ve çevresinde son 24 saat içerisinde toplam 130 deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların 17'sinin büyüklüğünün 3 ve üzerinde olduğu belirtildi.