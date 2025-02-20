Gülnur Saydam/ SÖZCÜ TV

Osmaniye'de sabah saatlerinde içlerinde yavru köpeklerin de olduğu hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ve bazılarının da canlı canlı gömüldüğü görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"CAN ÇEKİŞENLER VARDI"

Olay yerine giden SÖZCÜ TV'den Gülnur Saydam, "Daha yavru köpekler ve kediler anneleriyle birlikte öldürülmüşler ve toprağa gömülmüşler can çekişenler de vardı" diyerek hayvanseverlere mikrofon uzattı.

"ZEHİR ENJEKTE ETTİKLERİNİ GÖRDÜK"

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini söyleyen hayvanseverler, "Barınak çalışanların o an zehir enjekte ettiklerini gördük. Yavrular hamile olanların hepsini katletmişler" ifadelerini kullanırken yasanın durdurulmasını talep ettiler.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Salgun ise olaya ilişkin, "Biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Sonucu sorumluların yargılanması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI İDDİASI

Bir başka hayvansever ise aynı barınakta daha önce de bu tür olayların yaşandığını söyledi.