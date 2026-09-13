Oyuncu Çağla Boz ikinci kez gözaltına alındı. Boz’un evinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Boz, daha öncede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, 1999’da İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 5 Eylül 2019’da New York Fashion Week’te podyuma çıkması oldu. Bu deneyimle birlikte moda dünyasında daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Boz, modellik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da kamuoyunun dikkatini çekiyor.