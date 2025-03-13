Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sanat dünyasını üzen haber geldi. Usta sanatçı 51 yaşında hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

"ÇALIŞKAN BİR MESLEKTAŞIMIZDI"

Acı haberi Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZDEN BİRİNİ YİTİRDİK"

Zafer Algöz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun.. Allah rahmet eylesin..." ifadelerini kullandı.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı.

2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.