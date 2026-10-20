Fon skandalına ilişkin açıklamalar yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Her gün kriz biraz daha derinleşiyor. Suistimal, kötü yönetim, kötü niyet biraz daha ispatlanıyor. Milyonlarca mağdura her gün yeni mağdurlar ekleniyor. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır ve bunların hepsi suç ortağıdır. Geçmişte demiştim 'nereden çıkardı bunu.' Sonra da birini söyledi, yedisi kaldı ahtapotun kollarını. Sonra biz gösterdik o kolları. Tam da ahtapotun kolları gibi yayılmış. Kendi fon örgütleri ve kollarını iyi bildikleri için tasvirde kopya çekmişler.

'ERDOĞAN SEN BU İŞİN TAM ORTASINDASIN'

Erdoğan'a söylüyorum; bunların hepsini atayan AK Partili, atananlar AK Partili, soyan AK Partili, soyulan AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz, sen en ortasındasın Erdoğan, tam ortasındasın.

VUGUNUN MALİYETİ DEPREMİ GEÇTİ

İlk bu iş çıktığında 20 milyar dolarlık önemli bir sorun diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı, son yapılan hesaplamalarla tarafsız, konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. 6 Şubat 2023 depremi, asrın felaketi 11 ili yerle bir etti, maliyeti 100 milyar dolar. Fon vurgununun maliyeti oldu şimdi 110 milyar dolar. Asrın felaketinden daha yakıcı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekir.

Bakan yardımcısı duruyordu, pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Niye biliyor musunuz? Herhangi görevden alacağı bir bürokratın kimle geçmiş ilişkisini ifşa edeceği, yani.

'DÜNE KADAR NEREDEYDİN'

"Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün akşam saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım'. - Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin

'MİKROPLA BERABER MİKROBİYOLOJİ TOPLANTISINA GİRDİ'

Tamam, aldık otuz milyonu da, millet Bursa milletvekili şu aracılık etti demesin diye. Tamam. Bu fona izin verdik de sizin aileden şu aradı demesin diye ya da ya tamam. Denetimde fark ettik ama arkasından filanca bakan çıktı, ben ne yapayım demesin diye görevden alamadı Erdoğan. Tam otuz dört gündür bunları görevden alamadı. Altı kez SPK Başkanıyla fon vurgunu toplantısına girdi. Ne yapıyor? Mikropla birlikte mikrobiyoloji toplantısına giriyor. Hastalığı nasıl yeneceğiz? Mikropla birlikte enfeksiyon hastalıkları çalışıyorlar. Mikroplardan nasıl vücudu temizleyebiliriz? Sonra, sonra bu kişileri bir şekilde, bir de tabii bunların kendi hesapları, yakınları falan var. Orada kazandıkları var, tövbe hesabı açmışlar. O hesaba parayı koyarsan şöyle olacak, böyle olacak.

Yeni parti olarak ilk hafta bu sorunu nasıl çözeceğimizi kanun teklifi olarak verdik..

AYRINTILAR GELİYOR...