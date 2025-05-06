3 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenmişti. Törene katılan CHP lideri Özgür Özel, tören çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun yakın mesafeden saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrasında gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.
Saldırgan hakkında 8 dakikanın sonunda tutuklama kararı verildi.
Savcılığın Tengioğlu hakkındaki mahkemeye sevkinde şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in darp edilmesi olayıyla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız savunmasının akabinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."