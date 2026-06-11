CHP'de dokuz milletvekilinin MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkinin ardından tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 13.00'te başlayacak Parti Meclisi toplantısına saatler kala Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi.

Alınan bilgilere göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etti.

Bu hamleyle CHP Tüzüğü'nün 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında PM üye sayısının 40'ın altına düşmesi durumunda partinin 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekilerek, kurultay çağrısı yapılması gerektiğine işaret ediliyor.

CHP Tüzüğü'nün 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası şöyle:

"Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre şu açıklamaları yaptı:

"Biliyorsunuz CHP olarak büyük bir kumpasın içeisindeyiz. Partimizin kurumsal kimliğine yönelik saray odaklı bir kesim tarafından bir butlan kararı verildi. Bu karara göre 25 temmuz 2020 tarihli kurutlay kararı seçildi. Şüphesiz bu Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biridir. Biz bu karardan sonra gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde partimizi bu krizden nasıl çıkarabileceğimizi düşündük. Bugün gerçekleşecek parti meclisi toplantısına katılma kararı almıştık. 'Gidelim oraya çoğunluk bizi ve oraya milyınlarca CHP'lin üzüntüsünü karamsarlığını ve bunun olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım' diye düşündük. Ancak dün 9 arkadaşımızın yetkisiz şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Ben dün de belirtmiştim 'biz istersek istifalarla parti meclisini düşürürüz'. Bizim tüzüğümüzün 24. maddesini 3. fıkrası der ki; PM 3'te 2'nin altına düştüğü zaman düşer ver yeniden kurultay kararı alınır. Biz de 17 kişinin istifasını aldık. 10 kişiye yakın arkadaşımız da şu an da toplantıya gidiyorlar.

Parti maddesinde 'butlan olursa' diye bir istisna yok. Bu noktadan sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir karar alamazlar. O nedenle bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün çünkü bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren herkesin 3 tane bel bağladığı yapı vardır. Birincisi CHP öncülüğündeki 'toplumsal muhalefettir' bu büyük bir umut ve cesaret taşımaktadır. 2.si az sayıda cesurca mücadele eden basın mensuplarıdır. 3.sü'de bu ülkede cesaretle yanlışa itiraz eden STK'lardır. Biz tamamen totaliter bir rejiime geçmediysek bu ü madde sayesindedir.

Buradan bu ifade ettiğimiz gerçekler karşısında Yargıtay'a da son bir kez sesleniyoruz. Bir an evvel bu dosyayla alakalı karar verin."

CHP tüzüğünde, "PM 40 kişinin altına düşerse kurultay toplanır" maddesi yer alıyor.

Parti Meclisi, mahkeme kararıyla CHP'ye getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesi CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin Sözcüsü Zeynel Emre saat 11.00'de açıklamalarda bulunacak.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve ölüm gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almıyor.

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."