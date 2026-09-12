Vatandaşlar, YENİ Parti Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla meclis üyelerinin tutuklanması ve AKP'ye transferiyle CHP'den AKP'ye geçen Üsküdar Başkanvekilliği seçimini protesto etmek için Üsküdar'da toplandı.

'BURADAN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM'

YENİ Parti Lideri Özgür Özel kürsüye çıkarak şunları kaydetti:

"İftiracılara inat arkadaşlarını, dostlarını satmayanların meydanıdır bu meydan. Bu meydana güç verenlere selam olsun.

Hiçbir darbenin arkasında durmadık. Hiç sevmediğimiz birine de yapılsa millete, sandığa saygıdan tüm darbelere karşı çıktık, karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Birileri milletin seçtiğine değil de kendi istediğine karar vermeye, birileri sandığa hükmetmeye, sandıkta verilen kararı çeşitli zorlarla değiştirmeye karar veriyor.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Bu mu senin demokratlığın, bu mu senin gücün, yazıklar olsun!"

2 gün önce savcılığa çağrılan Onur Bayav, tutumunu değiştirdi. Partisini, iradesini hiç beklenmeyecek şekilde fesada uğrattı. Üsküdar'ın verdiği emanete ihanet etti. Yaptığımız suç duyurusunu sonuna kadar takip edeceğiz.

5 Ağustos'ta kazandığımız seçimden sonra 7 belediye meclis üyemiz, 'avukatsız gel' denilerek adliyeye çağrılmıştır. Savcı yargıdır, önüne iş gelirse yapar. Kazanılmış bir seçimden sonra yapılacak bir seçime doğru 7 belediye meclis üyesini savcılığa çağırıp konuşmak, onlara telkinde bulunmak, tehditte bulunmak tamamen yargı erkinin yürütmenin emrine, Üsküdar belediyesindeki görevdeki kişilerin aleyhine siyasete alet edilmesidir.

Buradan Edoğan’a sesleniyorum. Burası Üsküdar, ben Üsküdar’a, ben Sinem başkana, millete güveniyorum. Güveniyorsan çık karşımıza yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, yargı gücüyle o bir seçim başarısı da değil, kendine güvenen karşımıza çıksın.

Buradan açıkça söylüyorum; Erdoğan ve AK Parti siyaseti, arkamızdaki 15 Temmuz Köprüsü’nün gerçekliği kadar tükenmiştir. Bu köprünün 30 yıllık gelirini satıp seçim kazanmaya hedef koyan, seçimi kazanmak için para arayan onun için bu köprünün 30 yıllık gelirinin, 3-5 yıllık peşini bir kerede veren, daha doğmamış çocuğun hakkını 30 yıl sonradan alan, bugün siyasetine kaynak arayan bir iktidarın ayakta kalması mümkün değildir. And olsun ki 59 liraya geçilen köprüyü satıp, 250 lira geçiş yaptırmayı kafaya koyanlara, bunun parasını İngiliz’e, Fransız’a teklif edenlere. Karşılığında 'bir 5 yıl daha' diyenlere and olsun ki AK Parti’nin kara düzeni yıkılacak, YENİ Parti’nin yeni düzeni kurulacaktır.

Eski siyasetin pili bitmiştir, biz eskimiş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık. Yeni bir parti kurduk. YENİ Parti’nin kuruluş talimatı, millettendir. YENİ Parti’nin adını koyan sizsiniz. YENİ Parti’nin bütçesini yapan sizlersiniz. YENİ Parti, Türkiye’nin yeni umududur.

Eski siyaset, ‘ben kazanayım’ der; yeni siyaset, ‘millet kazansın’ diyor. Eski siyaset, ‘devlet benim’ diyor, yeni siyaset, ‘devlet milletindir’ diyor. Eski siyaset, ‘ben gidersem ülke biter’ diyor, yeni siyaset, ‘sen gidersin Türkiye kalır. İktidar değişir, cumhuriyet kalır’ diyor.

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