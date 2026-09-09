Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında re'sen soruşturma başlattı. Savcılık Çelik’in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatını verdi.

Soruşturmaya konu olan içeriğin Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında ortaya attığı 'tehdit edildi' iddiaları olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade vermişti...

Ayhan Aydın ifadesinde, "Bu sözler tarafıma ait değildir, anlatınlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum ya da makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Başsavcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" dedi.