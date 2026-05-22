İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İkili ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ağır bir baskı altındadır, demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır. Dolayısıyla bu baskının ve tehdidin aşılması noktasında da üzerimize yüklenmiş tarihi sorumluluğun icaplarını yerine getireceğimizden herkes emin olmalıdır. Bugün sabah başkanlık divanında ve milletvekillerimizle yaptığımız 4 saatlik toplantının sonunda meseleye nasıl baktığımı kapsamlı bir biçimde de açıkladım. Söylediğin üstüne bir iki cümle daha sarf edeyim istiyorum.

"TÜRKİYE'DE HER TÜRLÜ 'RASİ' VAR, BİR TEK DEMOKRASİ YOK"

Sayın Genel Başkanın çok yoğun olduğunu da biliyorum, başka programları olduğunu da biliyorum. Ayrıca bir kaleyi savunmak mecburiyetinde olduğunu da biliyorum. Programına sekte vurmamak için de konuşmamı kısa tutacağım. Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmasın, Türkiye’de her türlü 'rasi' var 'otokrasi' var, efendim 'jüristokrasi' var, bir tek 'demokrasi' yok. Jüristokrasi yargıçlar oligarşisidir. Dolayısıyla halkın iradesinin, yargı üzerinden geçersiz hale getirilmesinin adımlarını geçerli hale getirir. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Geçen sefer geldiğimde de söyledim. Böyle bir karar olursa tarafımın millet iradesi tarafında olacağını söylemiştim.

Belirsizlikler içindeyiz. Siste araba sürüyor gibiyiz. 20 metre önümüzü göremiyoruz ama herkes iyi bilsin ki, 1 metre bile önümüzü görememiş olsak da haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız.

"ERDOĞAN'IN 25 YILLIK İKTİDARININ KİMLERDEN KAYNAKLANDIĞI BELLİ OLUYOR"

Eğer böylesine bir kritik süreçte Kılıçdaroğlu'nun ilk planlanmış ziyareti sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli’ye yapılacaksa, o zaman şunu düşünmek lazım; Bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor’. Bu sorunun cevabının hem medyadaki arkadaşlarımız hem siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım.

Yani çok ilginç bir şey, yani böyle bir süreçte, böyle bir görüşme çok arzulanır olsa bile onu kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak için insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu da çıkar. Dolayısıyla bu uygulamaya bakarak o gün Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz.

"GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAYANLARLA GÖRÜŞMEM"

'Kılıçdaroğlu’ndan görüşme talebi gelirse tavrınız ne olur?’ sorusuna Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

'Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyaseti muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem'.

"TÜRKİYE'NİN KURUCU PARTİSİNE KARŞI GİRİŞİLEN HUKUKSUZ OPERASYON"

Özel ise açıklamasında özetle şunları kaydetti:

İçinde bulunduğumuz süreci en yakından hep istişare ettiğimiz, görüştüğümüz, Türkiye’nin meselelerinde ve partilerimizin siyasetinde en yakın görüş alışverişinde bulunduğumuz liderlerden bir tanesi, aramızda abi kardeş hukuku olan ve tecrübelerinden her zaman istifade ettiğim sayın Müsavat Dervişoğlu kıymetli heyetiyle birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Dün dünya siyaset tarihinde olmayacak bir müdahale, ülkenin ana muhalefet partisine yargı gücüyle haksız şekilde yönlendirdiği yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara karşı yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine, Türkiye’nin kurucu partisine karşı girişilen bu haksız hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren yaptığı açıklamalarla bugün yaptığı açıklamalarla birlikte meselenin bir parti meselesi olmadığını hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran iktidarın istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirme girişimlerine karşı en net tavrı sergileyen sayın Dervişoğlu’na teşekkür ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPARIZ"

Bir belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanın beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonun kapalıydı. Ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda dün de ifade ettiğim gibi tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız.