Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan CHP lideri Özgür Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna yanıt verirken, CHP'lilere de çağrıda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor.

-Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine.

-2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye'ye çok iyi örnek olmuş olur hem bütün tartışmalar da biter.

-İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz.

-Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır.

-O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır.

"YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ"

Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok.