YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül tarafından şahsına yönelik iddialar hakkında hukuki süreç başlatıyor.

Bu kapsamda Özel'in avukatları, Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel'in avukatlar ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

YENİ Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminatın kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül'ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü...

PARA VERİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifadede, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı için ise 250 bin dolar veya euro verildiğini öne sürdüğü basına yansıdı.

Sarıgül ayrıca son bir ay içerisinde Özgür Özel'e 100 bin dolar daha teslim edildiğini iddia etmişti....

YENİ PARTİ İDDİALARI REDDETTİ

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklamasında Sarıgül'ün ifadelerinde yer alan suçlamaları reddetmişti...

Emre, parti otobüsünün satın alma opsiyonuyla kiralandığını, araç için ayrıca ses sistemi yaptırılmadığını ve harcamalara ilişkin belgelerin bulunduğunu açıklamıştı...Emre, iddialar karşısında hukuki yollara başvuracaklarını da duyurmuştu....