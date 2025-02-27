CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Parti Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen Önseçim Toplantısı'na katıldı...

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkındaki açıklamalarına şu yanıtı verdi:

-Partimizi geçen yıl birinci parti yapmanın onurunu duyduk. Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz.

-Bu milletin devletini sevdiği, çağırdığında askere gider, istediğinde vergisini verir, gerekirse evladını şehit verir ama ülkesine sahip çıkar.

-Devleti milletin karşısına dikerseniz, devletle milleti yarıştırmaya kalkarsanız her zaman olduğu gibi millet kazanır.

-İstanbul'a seçim sonrası Osmanlı tokadı atmak isteyenler milletin tokadıyla karşılaştı.

-Bir yandan maliyeye ve SGK'ya verilen talimat, bir yandan İstanbul'a atanan aparat, aynı anda da İstanbullu başkanlara kayyum atayarak, onları tutuklayarak, göz korkutmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman yenemediklerini yenmeye çalışıyorlar.

ERDOĞAN'A YANITI

-Bana diyor ki 'Ayağını denk al yoksa aldırmasını biliriz. Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın, bize topla tüfekle mi saldıracaksın!

-Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın! Beyefendi, ikimizde birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur.

-Değerlidir, ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne hale getirdiğiniz ortadadır ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur, onun koltuğudur.

"HODRİ MEYDAN"

-Tanktan, toptan değil, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da, bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı...

Erdoğan, şunları söylemişti:

-Diyet borcu, Sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur.

-Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir.

- Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin

-Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim.

-CHP Genel Başkanı, ne kadar erken kendine gelirse hem partisi hem de ülkemiz siyaseti itibarıyla o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.