CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtladı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle bayramlaşırken sarf ettiği sözlere de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’ye yönelik polis müdahalesine ilişkin “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Özgür Özel, partilerine yönelik girişimden bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtti.

Özel, “Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı ikişer arkadaşımızı görevlendirdik” dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı.

-Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır?

-Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı.

-Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu.

"BANA KALSA YARIN YAPARIM SÖZLERİNE" YANIT

Soru : Olağanüstü kurultay sorusuna da Yargıtay’ın tedbir kararı olduğunu hatırlattı, yargı sürecine bakarak kurultay sürecini işleyeceklerini söyledi. “Bana kalsa yarın yaparım” diye de ekledi. Yanıtınız ne olur?

Cevap : Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.

-Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama Ak Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun.