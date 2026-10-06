YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti değiştiren isimlere sert tepki gösteren Özel, “Satıp gidenler haindir! Hain oğlu haindir” ifadelerini kullandı. Özel, şunları ifade etti: -Senin siyasetin İzmir'de, Foça'da aday çıkaramamışken, Foça'yı MHP'ye bırakmış, AK Parti-MHP %15 oy almışken, Foça'nın seçtiği kadın başkana tehdit, şantaj, baskı, korkuyla gidip %15 aldığınız ilçenin belediyesine çökmektir! -Yıllardır, yıllardır, yıllardır asla kazanmadığın, kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan, eski siyasetin daniskasıdır! -Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir! Satıp gidenler haindir! Hain oğlu haindir! -Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır! -Teyzem dedi bana: "Bırak, giden gitsin! Satan satsın! Topuklayan topuklasın! Halk Partisi var iktidara yürüyüşte! Esas onlardan arınalım, önümüze bakalım! Yürüyelim arkadaşlar!

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.