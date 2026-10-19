YENi Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş genel başkanlarıyla yaptığı açıklama sonrası düzenlenen basın toplantısında, erken seçime ilişkin açıklamalar yaptı.

'BİZ BU TARTIŞMAYA KAPALIYIZ'

Özel, erken seçim talebi olup olmadıkları yönündeki soru üzerine de "Biz seçimlerin birkaç hafta yada 1 ay öne alınması erken seçim değil, anayasanın arkasından dolaşmak olarak görüyoruz. Biz bu tartışmaya kapalıyız" yanıtı verdi.

"Bunun dışında iki grup kalıyor bu sayıya erişebilecek. Sayın Eş Genel Başkan da diyor, bizim böyle bir görüşmemiz, konuşmamız yok. Sayın Mehmet Uçum o zaman meclisin iradesini ipotek altına alan Ve bu tarih kesinleşti dediği taahhüdü kimden almış, onu bir açıklasın. Yani ben seçilmemiş bir genel başkana gidip bu soruyu sorun diyemeyeceğim size. Yani Mehmet Uçum'un söylediği grup butlanla müdahale ettikleri bir siyasi partinin kalan grubunu söylüyorsa, O zaman o meseleyi ya Mehmet Uçum açıklasın ya da herkes kendi pozisyonunu doğru tarif etsin.

Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan butlan girişiminin bir ürünü olarak oradan erken seçime bir destek taahhüdü aldıklarını söylüyorsa söylesinler. Çünkü bir başka partiye soracak durum yok. Üç ihtimal var burada. Zaten İYİ Parti'nin yaklaşımı ortada ve sayısı yeterli değil bu anlamda. Yani İYİ Parti bir an için olur bile dese, yine de üç gruptan birinin daha destek vermesi gerekiyor. Ne Yeni Yol Grubu ne İYİ Parti Grubu aranan desteği verebilecek milletvekili sayısına ait değil. 90 milletvekiliyle biz yokuz diyoruz. DEM Parti 'Böyle bir konu görüşülmedi, böyle bir şey gündemimizde yok' diyor. O zaman Mehmetçiğim 'butlanı' mı ifade ediyor ya da Meclis üzerindeki bir tahakkümünü savunacak nasıl bir aritmetik kurmuş, ona bir bakmak lazım.

Sorun Saray'da oturanların kendini Meclis'in üzerinde görme sorunu, sorun Saray'da oturanların bütün kararların Saray'dan tek elden verildiği."