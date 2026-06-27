CHP lideri Özgür Özel, Diyarbakır ziyaretinin ardından bugün Gaziantep'e geçti.

Özel burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Güzel Gaziantep'in yüreği güzel insanları. Yüreğinde vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Biliyorsunuz, çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Türkiye'yi bırakın dünya şaşkın. Dünyada görülmemiş bir iş yapıyorlar. Bir partinin adayını yenemeyince, bileğini bükemeyince, genel başkanını susturamayınca o partiye darbe yapıp o partinin seçilmiş yönetimini alıp yerine seçilmemiş bir yönetim getirmeye, iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar.

Bunun için planlar yapmışlar, Amerika'dan talimatları almışlar. İçeride, dışarıda çalışmışlar ama bir şeyi hesaba katamamışlar. Sizi hesaba katamadılar.

'BİR YOL AÇACAĞIZ, MENZİLE VARACAĞIZ'

İradenizle birlikte tarihin akışına Gaziantep'in damgasını vurdunuz.

Cumhuriyet Halk Partisine, liderine adayına darbe yapıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla alıyoruz. Hukuk mücadelesi veriyoruz, hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz, siyasi mücadele veriyoruz. Hakkımızı sizinle beraber sokak sokak arıyoruz, fiziki mücadele veriyoruz. Eninde sonunda ya biz bir şekilde, bu haksızlığı püskürtecek ve partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız ama menzile varacağız.

'BU YOLUN SONU MİLLETİN İKTİDARI'

Herkes şunu bilsin ki yol cümleden uludur. Yol her birimizden uludur. Yol, yolcudan da uludur. Önemli olan yürünen yol, o konudaki gayret, samimiyet ve inattır. Ben bu yolu sizinle beraber cesaretle yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün cumhuriyetini kimselere bırakmamaya ant içtim, yemin ettim. Bu yolun sonu milletin, halkın iktidarıdır. Başarırsak partimizde olmadı partimize kurulan kumpaslarla bizi başka yollara zorlarlarsa da herkes şunu bilsin ki biz CHP'yi kimselere bırakmadan, sırtlayarak, kenetlenerek hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapsayıp aşarak bu ülkede ne kadar mazlum, mağdur, emeği sömürülen varsa hepsiyle birlikte iktidara yürüyeceğiz İnşallah.

'KORKUP DA GERİ ADIM ATMAYANLARIZ'

Kendinden oluşan kalabalıklarla sel olup akıyoruz, öyle olunca söylenen sözler, örneğin; 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek' de siz aslında bu ülkede umudu, ekmeği, gençlerin geleceğini, milletin parasını çalanların hesap vermesini söylüyorsunuz. Ama bunu AK Parti'ye oy vermiş ama şimdi mağdur, mazlum, senin, benim gibi bu iktidardan kurtulmak isteyenler, 'geçmişte AKP'ye oy verdim bana bir şey olur mu?' diye düşünürlerse bu yol, bu yürüyüş, bu sel zarar görür.

Millet bu kadar haksızlığa, onun derdini söyleyenlerin uğratıldığı haksızlığa sessiz kalmıyor. Her yerde bizi konuşuyorlar, bizi tartışıyorlar.

Biz zora teslim olmayanlarız, korkup da geri adım atmayanlarız.

'3 GÜN BİLE ORAYI MEŞGUL ETMEM'

'Sus partinin başında otur, otobüsün üstünden in partinin başına git. Daha 50 yaşındasın, 20 yıl, 30 yıl daha partinin başındasın' diyenlere şunu söyledim: 30 yıl partinin başında muhalefet lideri olacağıma, 3 gün bile orayı meşgul etmem, ben iktidardan vazgeçmem dedim. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Sizinle anlaşacak olsak, 'Ekrem'i sat' dediğinizde anlaşırdık. 'Partiyi muhalefette bırak' dediğinizde anlaşırdık.

'ASLA VE ASLA BU OYUNA GEÇİT VERMEM'

Kim ki, Amerika'yla birlikte, İsrail'le birlikte ve AK Parti ile birlikte bir takım hesaplara girmiş, yok monarşi hesaplarına, tek adam hesaplarına teslim olmuş, onlarla birlikte plan kurmuşsa, şunu bilsinler ki; CHP için canımı veririm ama Türkiye Cumhuriyeti için, asla ve asla bu oyuna geçit vermem.

Buradan açıkça söylüyorum. Biz 47 yıl sonra partiyi birinci yapmış, 23 yılda AK Parti'ye ilk kez yenilgiyi tattırmış, kazandığımız gece bile bunu zafere saymak yerine hedefe yürümenin ilk günü görmüş ve hedefi iktidar diye koymuş insanlarız. Biz iktidar olup bu ülkede iktidarı alana kadar, emeklinin yüzünü güldüreceğimiz o güne kadar, gençlerin ümitlerini yeniden yeşerteceğimiz günlere kadar çalışmak, mücadele etmek ve başarmak durumundayız.