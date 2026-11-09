İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çevik, işlemleri için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan diğer şüpheliler eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in de emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti. ÖZGÜR ÖZEL İŞARET ETMİŞTİ Çevik eylülde soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 31 Ekim’de Çevik’in mal varlığı ve finansal işlemlerine tedbir konulmuştu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim’de Çevik’ten “Tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar” diye bahsetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu’nun sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, malvarlığı işlemlerinin kontrol edilmesini ve taşınmaz, gemi ve hava aracı kayıtlarının araştırılmasını talep etmişti.

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