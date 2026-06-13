CHP lideri Özgür Özel, Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda düzenlenen miting de konuşuyor. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz bugün buraya öyle uzaktan bakmaya değil, bugün buraya göz göze gelmeye, omuz omuza vermeye geldik. Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, saldırıya rağmen, oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik.

Ankara'da oturup milletin iradesine saldıranlara söylüyorum. Bu meydana, bu kalabalığa, bu öfkeye bakın. Bu kalabalıkları toplayan ben değil, sizin adaletsizlikleriniz. Bu milletin vicdanıdır.

İktidarın imkanlarından yararlanıp da Türkiye'nin huzurunu kaçıranlar bilsin, milletin belediyelerine, partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çökmeye kalkanlar bilsin, diplomalara, mazbatalara çökmeye kalkanlar bilsin. Siz bu millete diz çöktüremez, boyun eğdiremezsiniz.

Emin olun, elinizdeki tüm güçlerle saldırsanız da ne kadar vicdansız, acımasız olsanız da sizin gücünüz bize sökmez. Milleti yenemezsiniz. Siz bizi yenemezsiniz.

Lüleburgaz'ı 7 dönemdir, sosyal demokratlar yönetiyor. Bugün de bir evladınız Murat Gelenli, belediyemizi 2 kez üst üste kazandı. Sizlere hizmetler yapıyor. Altyapı, yeşil alan, sevgi mutfağı projeleriyle, üniversite öğrencileriyle ilgili yaptıklarıyla bizim ve sizin güveninize layık oluyor. Biz de kendisini emeklerinden dolayı kutluyor, teşekkür ediyoruz.

Silivri'nin yüzde 54 oyla seçilmiş başkanı Bora Balcıoğlu'nu iftiralarla, haksızca, partisine ve ülkesine sahip çıktığı için, tarihin doğru tarafında durduğu için kendisini gözaltına aldılar. Şuanda gözaltında Vatan Emniyet'te. Buradan ailesine, Bora Balcıoğlu'na ve Silivri'ye bin selam olsun.

19 Mart darbesinden beri, Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sonraki Cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kendinden sonraki iktidar partisine yönelik darbe girişiminden beri 117. kez bir otobüsün üstünde, sizlerle birlikteyiz. Genel başkan olduğum günden beri tam 263. kez, bir meydandayız. Göz göre, omuz omuzayız, ayaktayız, mücadeledeyiz. İktidara doğru gidiyoruz.

Buraya gelirken yolun başına varınca maden işçileri, uzun köprüdeki maden işçilerinin temsilcileri sizleri selamlıyor. Bağımsız Maden-İş, Manisa Soma'da haksızlıklara karşı susmayan, mücadele eden madencilerin kurduğu, benim kardeşlerim, evlatlarımız. Geçtiğimiz ay haklarını söke söke alan Bağımsız Maden-İş bugün de Edirne'de madencilerin hakları için mücadele ediyor.

Bugün madenciler yer altında açlık grevine başladılar. Vicdansız patron, telefonları kesti, haberleşmeyi kesti, elektriği kesti. Onlarla yukarıdaki arkadaşlarını irtibatsız bırakıyor. Buradan ilgili bakanları uyarıyorum. Maden şirketine derhal müdahale edilmesi, irtibat kesilen madencilerin can güvenliğinin sağlanması lazım. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını sizden soracağım.