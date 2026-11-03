Son dakika... YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Özel konuşmasına Cumhuriyet Bayramını tekrar kutlayarak başladı. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da '10 metro yapacağım' sözlerini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Çok liyakatli bir ismi aradı buldu, Pelin Hanım'ı getirdi. Onu dünyadaki bütün metroları kredilendirenler tanıyor. Çünkü Japonya'nın hızlı tren hatlarından tanıyorlar Pelin Hanım'ı. Pelin Hanım işe girişti. İstanbul'da da on metronun birden inşaatının sürmesi için.

İlk adımlar atıldı. Gelinen noktada, gelinen noktada şuradayız. O on metronun altısı bitti. Biri bitmek üzere, biri gelecek yıl, ikisi öbür yıl bitecek. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'a verdiği sözü tutuyor."

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Gel üyeye soralım dedim. Dedi ki kanuna aykırı, tüm üyelerle seçim yapılamaz, delegeyle yapılır. Önce delegeyi yenileceğiz. Zaten anlaşılmış, vaat edilmiş, neler neler söz verilmiş ki bizim yerimize bir başkası getirilmiş. Şimdi de ne seçim derdi ne bir şey, kazıyacaklar bütün partiyi, sonra şeklen yapacaklar yapacakları seçimi. İki milyon üyeden kaçtılar ya, işte bu pazar, 81 ilde, 900'den fazla ilçede sekiz yüz bin üyeyle yeni partinin genel başkanını seçiyoruz."

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