CHP lideri Özgür Özel, Pazar günü ara seçim yapılacak beldelerde gerçekleştirdiği mitingler kapsamında Tokat Reşadiye’ye bağlı Çevrecik’te vatandaşlara sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çok tatsız çok haksız süreçlerin içerisindeyiz. Partiye Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle artık bizi ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla yenemeyeceklerini bilen Erdoğan, AKP'nin yargı kollarıyla üzerimize geliyorlar.

Partinin son 4 kurultayında son 3'ünde geçerli oyların tümünü alan, daha en son kurultayda 1303 oyla genel başkan olan ve 4 kez üst üste aldığımız mazbatayı yok sayıp, bizi 6 sene önceye götürerek, bizi karıştırmaya, bizi yenmeye çalışan bir saray düzenine karşı dimdik durmaya geldik.

Birileri diyormuş ki; "Partinin başını değiştirdiler, artık Özgür Özel yok. Eğer bu seçimi burada CHP kazanırsa Özgür'e yaramaz, butlan'a yarar. Oy vermeyin, başka adaya oy verin". Son söyleyeceğimi ilk söylüyorum. Beni seven pazar günü sandığa gidecek, adayımız Nazım Demirkol'a oy verecek.

Gün adayımıza sahip çıkma günüdür. Bugün buraya Tokat'a adım adım umudu büyüterek adım adım yürüyüşümüzü kesmeden hedefimizi bilerek iktidar yürüyüşüne devam etmeye geldik.

AKP'nin yargı kolları üzerimize geliyor. Ancak saldırılara hep beraber direniyoruz. Sandık cumhuriyetin en büyük kazanımı.

Çok özel şartlardayız. Pazar günü sandıkta "öbür aday da akrabamız, öbür aday da yabancı değil" denir de oylar bölünecek olursa buradan çok başka sonuçlar, çok başka anlamlar çıkar. Onun için gün o gündür ki, partisini seven, ülkesini seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin seven, genel başkanını seven adayımıza sahip çıkacak.

Bugün bu beldeyi kimin yöneteceğine Çevrecik'in evlatları karar verecek, dışarıdan taşınanlar değil. Bu köyde doğmuştur, bu köyde akrabası vardır. Bayramda, düğünde, hayırdır, yasta, tasada bu köydedir. Çevrecik belde olsun diye, gelir buraya taşır oyunu kullanır, bildiğin insandır. Ama Trabzon'un bilmem neresinden, bu köyle bırak kan bağını, yolunun önünden geçmemiş adamı, buraya getirip buraya darbe yapamazsanız. Haksızlık bu.

Bu yüzden herkes bu seçimin ne kadar önemli olduğunu idrak etmesi lazım. Gördünüz yıllardır yapmadıkları yolu, sadece seçim için yalandan yapıp geçiyorlar. Biz burada Nazım Demirkol'la beraber, Nazım başkan seçildikten sonra kimseyi ayırmadan hizmet edecek aday olarak beldenin yol, altyapı, su sorunlarını çözecek, internet altyapısıyla ilgili eksiklikleri giderecek. Beldede devam edecek projeleri hızla tamamlayacak, üniversite öğrencilerine burs verecek, Çevrecik Spor'a sahip çıkacak. Bunu yaparken İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarımız kaya gibi arkasında duracaklar.

Bugüne kadar Çevrecik'in yolunu yapmayanlar, sorunlarına çözüm bulmayanlar sandığı görünce yollara düştüler. Videoları gördüm. Gelen, giden bakanların, dışarıdan taşımayla gelip buralarda hiçbir şey yapamadığını gördüm. Burada partisine, genel başkanına sahip çıkanlara helal olsun.

Bana soruyorlar diyorlar ki, ‘Özgür Özel partiyi elinden almaya uğraşıyorlar yerine butlan atıyorlar. Sen yine gelmişsin CHP, CHP diyorsun’. Kardeşim ben bu partinin öz evladıyım, seçilmiş genel başkanıyım. Bir diplomasızın, bir mazbatasıza Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönettirmesine itirazım var, buna izin vermeyeceğim.

Bana neler ettiler, sustum sustum ama ne zaman Atatürk'ün partisinin kapısına polisle geldiler. Ne zaman bizi sürükleye sürükleye partiden attılar, işte o zaman ben sizinle birlikte eskimiş, köhnemiş bir zihniyeti, sarayın oyunlarını geride bırakarak yeni bir yürüyüşe çıktım ve adım adım yürüyorum. Bu yürüyüşün, parolası kararlılıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraber olacaktır. Seçilmiş genel başkanıyla beraber bu parti yürüyüşüne tekrar devam edecektir. Benim dostlarım, sevenlerim burada. Canımı alsalar da dönmeyeceğim yolumdan.

Kurultay'dan 5 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günkü gibi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Onun için siz ne derseniz, ne karar verirseniz o olur. Demokraside sarayın atadığı, sarayın dediği değil, milletin seçtiği yönetecekse onun adı demokrasidir.

Ne zaman biri sandığa müdahale ederse millet o eli kırar atar. Partideki sandığa el uzattılar ona izin vermedik. Pazar günü Çevrecik'e el uzatıyorlar, ona da izin vermeyeceğiz.

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