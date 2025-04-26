İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti. Özel, yarın saat 13.00'da Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

İBB SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA

İBB'ye yönelik başltılan soruşturmalar kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 50 isim gözaltına alındı.