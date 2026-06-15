Son dakika gelişmesini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi X hesabından duyurdu.

Şerif paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Her iki taraf, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan etti.

Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirilecek."

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür etti.

TRUMP: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLENMİYORUM

ABD Başkanı Trump, antlaşmanın açıklanmasının ardından ABD medyasına konuştu. Trump, İran'ın mevcut yönetiminin rasyonel olduğunu ifade ederek rejim değişikliği iddiasından vazgeçtiğini açıkladı. İran operasyonlarına rejimi değiştirmek için başladıklarını açıklayan Trump, gelinen noktada ise rejim değişikliği ile ilgilenmediğini ifade etmesi dikkat çekti.

Trump şu ifadeleri kullandı:

“İran’da rejim değişikliğiyle ilgilenmiyorum. Rejim değişikliği hiçbir zaman gündemimde olmadı.”

Trump Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“İran ile anlaşma tamamlandı. Herkesi tebrik ederim. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ve ABD donanmasının bölgedeki ablukayı kaldırmasına izin veriyorum. Gemiler motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın.”