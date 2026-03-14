Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kocaelispor - Konyaspor maçnın son bölümünde ilginç anlar yaşandı.
Ev sahibi ekip, 1-0 öne geçtiği maçın 90+2. dakikasına 1-1 beraberlikle girerken Konyaspor lehine çalınan penaltı kararı sonrası Kocaelispor kulübesi çılgına döndü.
KULÜBEYİ BOŞALTTILAR
Cihan Aydın'ın verdiği karara tepki gösteren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bütün yedek kulübesiyle beraber soyunma odasına gitti.
Selçuk İnan, teknik heyet ve kulübedeki oyuncularını tek tek soyunma odasına yollayarak Konyaspor'a verilen penaltı kararını protesto etti. Yaşananlar sırasında Konyasporlu oyuncular, şaşkınlığını gizleyemedi ve Selçuk İnan'ın protestosuna tepki gösterdi. Penaltıdan golü bulan konuk ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.