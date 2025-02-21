Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. 

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"