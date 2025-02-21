Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mbTy6NStHY