PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için karar çıktı. Hafta içi İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam disiplin kuruluna sevk edilmişti.
İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI
"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."