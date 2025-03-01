Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi, teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi, silah bırakmanın hayata geçmesi için Öcalan'ın öncülüğünde gerçekleşebileceğini kaydetti.