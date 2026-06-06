Koç Holding Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'a 'fıkrası' nedeniyle hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

BAKAN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılık şu açıklamayı yaptı:

-Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, bir iş insanının katıldığı açılış programında yaptığı konuşmaya dair yansıyan görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur.

-Söz konusu videoda iş insanı R.K. tarafından sarf edilen; toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

-Başlatılan soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE DEMİŞTİ?

Koç Holding Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Rahmi Koç, Binali Yıldırım ve protokol ile beraberken anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullanmıştı...