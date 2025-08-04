İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaş hedeflerine ulaşmak için orduya nasıl talimat verileceğini görüşmek üzere bu hafta güvenlik kabinesini toplayacağını söyledi.

Netanyahu, olağan kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Düşmanın yenilgiye uğratılması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağı güvencesi gibi tüm savaş hedeflerimize ulaşmak için bir arada durmaya ve birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz" dedi.

KORKUNÇ AÇIKLAMA

İsrail'in, Gazze Şeridi'ni işgal etme ve rehinelerin olabileceği bölgeler de dâhil olmak üzere geniş çaplı operasyonlar başlatma kararı aldı. Sky News Arabia'nın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden üst düzey bir yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Karar verildi, Gazze Şeridi'ni işgal edeceğiz" dedi. Kanal 12 ise Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırıyı genişletme ve Şeridin tamamını ele geçirme eğiliminde olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu’nun ofisi alınan kararı açıklarken, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e yönelik olarak “Bu karar kendisine uymayacaksa, istifa etmeli” ifadeleri kullanıldı

KATİL İSRAİL 60 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze savaşı, İsrail rakamlarına göre Hamas'ın 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e düzenlediği saldırıda 1.200 kişiyi öldürmesi ve 251 kişiyi rehin almasıyla başladı. Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in saldırıları o zamandan beri 60.000'den fazla Filistinliyi öldürdü.

İsrailli yetkililere göre, Gazze'de şu anda 50 rehine bulunuyor ve bunlardan sadece 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.