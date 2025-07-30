ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bugüne dek dünyada kaydedilmiş en büyük 10 deprem arasına girdi. Depremle açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombası kadar olduğu belirtiliyor. Depremin ardından en şiddetlisi 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Büyüklükleri 2 ile 5 arasında değişen 30 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Rusya'daki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Tsunamiler hala gözlemleniyor ve tsunami kaynaklı hasar riski devam ediyor. Tsunamiler aniden gerçekleşebilir. Lütfen uyarı kaldırılıncaya kadar güvenli yerlerden ayrılmayın. Tsunami gelgitle aynı zamana denk gelirse, su seviyesinin şu ankinden daha fazla yükselebilir" dedi.

Ekvador açıklarındaki Galapagos Adaları'nda tsunami uyarısı yapıldı. Adalarda "önleyici" tahliye çalışmalarının başladığı kaydedildi. Güney Amerika'nın batı kıyısı, depremin meydana geldiği Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'na yaklaşık 13 bin kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın bölgelerde oluşan tsunami dalgalarının doğu Çin'in bazı kesimlerini de etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Kamçatka'da doktorlar depreme ameliyatta yakalandı

Kamçatka'daki Petropavlovsk Hastanesi'nde doktorların depreme ameliyat anında yakalandı bildirildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, doktorların kaçmayarak ameliyat olan hastanın başında beklediği görüldü.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, depremin etkilediği bölgelerde birçok yerleşim yerinin tahliye edildiği öğrenildi.

Fukuşima Nükleer Santrali'nde tahliye işlemleri başladı.

Bölgede en büyüğü 7 olmak üzere 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği belirtildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada Rusya'da yaşanan deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı verildiği öğrenildi.





Merkez üssü Kamçatka yarımadasındaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirlendi.

8,8 olarak kaydedilen depremin 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremden bu yana ölçülen en büyük deprem olduğu ifade edildi.

ABD tsunami uyarı sistemi: Rusya, ABD ve Japonya kıyılarına 3 saat içerisinde 3 metrelik dev dalgalar vurabilir.

Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı

Rusya: Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı.

Rusya: Kamçatka'daki depremin ardından Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmı sular altında kaldı MOSKOVA (AA) -

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.

Japonya'dan 'Tüm uyarılar kaldırılana kadar' bölgeyi tahliye etme çağrısı

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi. Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

3-4 METRELİK TSUNAMİ KAYDEDİLDİ

RIA News'in haberine göre, Sakhalin Valisi Valery Limarenko'ya göre, merkez üssünün güneybatısında yer alan Pasifik Okyanusu'ndaki bir Rus adası olan Sakhalin'de yaşayanlar tahliye ediliyor. Kamçatka'nın Yelizovo Bölgesi'nde 3-4 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası kaydedildi. Solodov, şimdiye kadar minimum hasar bildirildiğini söyledi.

İlk Dalgalar Kıyıya Ulaştı: 4 Metreye Varan Tsunami

Deprem sonrası ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarını kapsayan yüksek riskli tsunami uyarısı yayınladı. Sisteme göre, sarsıntıyı takip eden 3 saat içinde tehlikeli dalgalar oluşabileceği bildirildi. Uyarılar üzerine Guam ve Kuzey Mariana Adaları’nda da tsunami izleme sistemi devreye alındı. Kısa süre içinde 4 metre yüksekliğe ulaşan ilk tsunami dalgaları Kamçatka kıyılarına çarptı.

Kamçatka'da Kaos: Tahliyeler Başladı, Yaralılar Var

Bölge Valisi, Kamçatka’da çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun da ciddi hasar aldığı açıklandı. 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kasabası acilen tahliye edildi. Vali, halkı acilen kıyıdan uzaklaşmaya çağırarak tsunami tehdidinin sürdüğünü bildirdi.

Japonya'da Fukuşima Yeniden Tehdit Altında

Depremin etkisi Japonya kıyılarında da derinden hissedildi. Hükümet, tsunami uyarısı üzerine kıyı şeritlerinde yaşayan vatandaşlara tahliye emri verdi. Halk yüksek katlı binaların çatılarına çıkarken, Fukuşima Nükleer Santrali’nde görevli personelin tahliyesine başlandı. Hatırlanacağı üzere Fukuşima, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan nükleer krizle gündeme gelmişti.

ELEKTRİK VE İLETİŞİM KESİNTİ

Rus Tass haber ajansı, Kamçatka bölgesinin başkentinde elektrik kesintileri ve cep telefonu hizmetlerinde kesintiler olduğunu bildirdi.

WASHİNGTON , KALİFORNİYA VE OREGON’A TSUNAMİ UYARISI

Alaska merkezli Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska Aleut Adaları'nın bazı kısımları için tsunami uyarısı yayınladı ve Kaliforniya, Oregon ve Washington dahil olmak üzere Batı Kıyısı'nın bazı kısımları için uyarıda bulundu.

Tsunami risk seviyesi, gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23:50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01:00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

Hawaii için de uyarı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Hawaii Valisi Green, tsunaminin "adaların etrafını saracağı" uyarısı yaptı

ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

CNN'in haberine göre Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.

Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan tahliye talebi

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

Meksika da alarma geçti

Meksika hükümeti, tsunami uyarısının ardından halkı Pasifik sahillerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Tsunami dalgaları Severo-Kurilsk kıyılarına ulaştı

Depremin ardından tsunami dalgalarının Severo- Kurilsk kıyılarına vurması Rusya’nın doğusunda, Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgaları Severo-Kurilsk kıyılarını vurdu.

10 GÜN ÖNCE DE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

1952'den bu yana meydana gelen en büyük deprem

Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin 1952'den bu yana bölgede meydana gelen en şiddetli deprem olduğu belirlendi. Uzmanlara göre artçı sarsıntıların 7,5'e kadar çıkması bekleniyor.